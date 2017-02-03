В небе над центральной Россией видна МКС

Почти 2 недели жители центральных регионов страны будут созерцать новую звезду – международную космическую станцию.

Общество

С пятницы, 3 февраля, по среду, 15 февраля, в небе над центральными регионами России будет заметна ещё одна новая звезда. Так выглядит с Земли международная космическая станция.

Как сообщает ТАСС 3 февраля, пролётом МКС в ночном небе смогут полюбоваться в тёмное время суток жители Москвы и других центральных областей. Агентству рассказали об этом в пресс-службе Московского планетария.

По словам специалистов, «звезда» МКС будет выглядеть как яркий движущийся объект. Она будет перемещаться по небу столь быстро, что для наблюдений за нею не поможет оптика. Невооруженный глаз отлично её различит, ведь по яркости МКС сравнима с Юпитером и Венерой на ночном небе. К тому же она не мерцает.

По разъяснениям сотрудников планетария, МКС всегда движется с запада на восток и совершает один виток примерно за 1,5 часа. С Земли МКС видна при хорошем отражении ею солнечного света.