В Москве собираются открыть самую высокую смотровую площадку в Европе



Общество

На территории «Москва-Сити» откроется самая высокая смотровая площадка Европы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора компании Михаила Смирнова.

По словам господина Смирнова, смотровая площадка будет называться Panorama 360. Время начала работы площадки – ближайшие несколько месяцев.

Смирнов отмечает, что площадка включит в себя не менее 10 интерактивных зон.

Управляющий партнер программы Артур Шакарян считает, что площадка может быть внесена в «Книгу рекордов Гиннесса».