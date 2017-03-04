В Москве проявило себя 110 тысяч охотников за нарушителями правил парковок

Самый активный пользователь направил полиции 2300 жалоб.

Общество

Мобильное приложение «Помощник Москвы», действующее с сентября 2015 года и разработанное для прямого информирования московских властей о различных нарушениях ПДД и правил парковки, граждане скачали более 110 тысяч раз. То есть у Москвы оказалось свыше 110 тысяч «помощников».

Так пишет http://www.macdigger.ru/iphone-ipod/prilozhenie-dlya-oxoty-za-narushitelyami-pravil-parkovki-skachali-110-000-chelovek-rekordsmen-otpravil-2300-zhalob.html издание M24 со слов заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

По данным высокого чиновника, среди пользователей приложения оказался своеобразный рекордсмен – человек, задавшийся целью «покарать» все неверно припаркованные машины. Похоже, он намеренно рыскал по столице в поисках неправильно стоящих машин и выходил на охоту даже ночью. Найдя нарушителя, он немедленно снимал машину на фото по требованиям системы: чтобы был виден госномер автомобиля и знак, запрет которого нарушает авто, и отправлял снимок в ГИБДД.

Через «Помощника Москвы» активист передал 2300 жалоб.

Всего же на начало весны 2017 года москвичи направили властям более 170 тысяч заявлений о нарушении ПДД. В 82 тысячах случаев нарушители оштрафованы, уточняет издание.