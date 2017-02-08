В Москве появится первый в мире цифровой ресторан

Это заведение рассчитано для тех, для кого технологии и гаджеты не просто средства существования, а это вся жизнь.

Общество

В феврале в центре столицы откроется первый в мире гаджет-ресторан под названием «Gadget Studio». Инициатором подобного проекта стала российская компания «МаксимаТелеком», пишет АН .

По словам руководства компании, подобных заведений как «Gadget Studio» в мире нет. Оно станет отличным местом встречи для людей, для которых технологии и гаджеты не просто средства существования, а вся жизнь.

Сообщается, что посетителям будет доступен бесплатный Wi-Fi. При этом любой гаджет можно будет подзарядить без провода, а меню предоставляются на планшетах.

Отметим, что открытие аналогичных заведений планируется по всей России.