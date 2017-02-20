В Москве появились первые подснежники

Цветы нашёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» его директор Алексей Ретеюм.

Общество

В понедельник, 20 февраля, в Москве были обнаружены первые подснежники 2017 года. Об этом сообщает Metro

Цветы нашёл в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» его директор Алексей Ретеюм. По его словам, обнаружить подснежники у центрального входа ему помог Главный Цветочный кот, нюхавший цветы и фыркавший от удовольствия.

Подснежники в «Аптекарском огороде появляются в разное время. Например, в прошлом году их обнаружили 13 февраля, годом ранее – 24 февраля, а в 2014 году из-за потепления они появились уже 13 января.