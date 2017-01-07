В Москве зафиксирован температурный рекорд – столбик термометра опустился до отметки 30 градусов мороза, пишет РИА Новости.
Сообщается, что ночь с 6 на 7 января стала самой холодной за последние 120 лет. Более низкая температура воздуха была установлена еще в XIX веке, в 1891 году, когда в рождественскую ночь температура опустилась почти до минус 34,8 градусов.
Сотрудники МЧС России предупредили, что из-за низких температур растет угроза переохлаждения людей. В связи с этим на улицах многих городов страны будут работать станции обогрева.