В московском такси может появиться бесплатный Wi-Fi

В случае если клиенты будут активно использовать Wi-Fi в такси, беспроводной интернет установят во всех машинах.

Общество

Компании «Яндекс.Такси» и «Везет» раскрыли свои планы об оснащении всех автомобилей столичного таксопарка бесплатными беспроводным интернетом, передает Мослента .

По словам авторов инициативы, на данный момент сотрудники «Яндекс.Такси» изучают возможность сделать бесплатный Wi-Fi частью сервиса для пассажиров в ряде городов, в том числе в Москве.

Также глава московского филиала такси «Везет» Олег Ситников заявил, что руководство компании изучает востребованность данной услуги. В случае если клиенты будут активно использовать Wi-Fi в такси, беспроводной интернет установят во всех машинах.