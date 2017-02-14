В Мордовии журналисты обвинили врачей в инвалидности мальчика
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Уголовное дело против медиков возбуждено по итогам статьи в прессе спустя 9 лет после событий.
СК по Республике Мордовия возбудило уголовное дело после статьи в прессе о том, что младенцу некачественно оказали медицинскую помощь, доведя его до инвалидности. Статья появилась спустя 9 лет после «халатной» врачебной помощи.
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Уголовное дело возбуждено по статье «халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ).
По данным следствия, события развивались в 2008 году. С конца августа по 18 сентября 2008 года новорожденный мальчик наблюдался у врача-педиатра по месту жительства матери в поселке Явас Зубово-Полянского района. 18 сентября 2008 года тяжело заболевшего ребёнка привезли в районную больницу, а оттуда - в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. После выписки мальчику был поставлен диагноз «сепсис» с последующим присвоением инвалидности.
Родители обвиняют врачей в некачественной медицинской помощи, неверном первоначальном диагнозе и неправильном лечении. Однако до начала января 2017 года они не обращались с жалобами на врачей в полицию.
4 января в прессе появилась статья с обвинениями матери в адрес врачей, сделавших её сына инвалидом. Следственное управление организовало доследственную проверку фактов из статьи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.