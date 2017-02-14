В Мордовии журналисты обвинили врачей в инвалидности мальчика

Уголовное дело против медиков возбуждено по итогам статьи в прессе спустя 9 лет после событий.

Общество

СК по Республике Мордовия возбудило уголовное дело после статьи в прессе о том, что младенцу некачественно оказали медицинскую помощь, доведя его до инвалидности. Статья появилась спустя 9 лет после «халатной» врачебной помощи.

Об этом сообщает сайт «Новости СК РФ» 14 февраля, во вторник.

Уголовное дело возбуждено по статье «халатность» (ч.1 ст. 293 УК РФ).

По данным следствия, события развивались в 2008 году. С конца августа по 18 сентября 2008 года новорожденный мальчик наблюдался у врача-педиатра по месту жительства матери в поселке Явас Зубово-Полянского района. 18 сентября 2008 года тяжело заболевшего ребёнка привезли в районную больницу, а оттуда - в Республиканскую инфекционную клиническую больницу. После выписки мальчику был поставлен диагноз «сепсис» с последующим присвоением инвалидности.

Родители обвиняют врачей в некачественной медицинской помощи, неверном первоначальном диагнозе и неправильном лечении. Однако до начала января 2017 года они не обращались с жалобами на врачей в полицию.

4 января в прессе появилась статья с обвинениями матери в адрес врачей, сделавших её сына инвалидом. Следственное управление организовало доследственную проверку фактов из статьи. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.