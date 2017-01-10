В Минздраве предложили запретить курение кальянов в кафе

В министерстве также предложили на законодательном уровне запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

Общество

В Минздраве предложили запретить в организациях общественного питания использование вейпов и кальянов. Авторы инициативы также планируют расширить перечень мест, где запрещено курить, и на законодательном уровне запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, сообщает Вести.ru.

Соответствующие предложения содержатся в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу». В качестве обоснования суровых мер в министерстве приводят данные, согласно которым ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.

Отмечается, что за время активной антитабачной кампании распространенность потребления табака среди взрослых снизилась примерно на 25%.