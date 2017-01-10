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http://7info.ru/news/world-society/v_minzdrave_predlozhili_zapretit_kurenie_kaljanov_v_kafe/

В Минздраве предложили запретить курение кальянов в кафе
В министерстве также предложили на законодательном уровне запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее.

Общество   92

В Минздраве предложили запретить в организациях общественного питания использование вейпов и кальянов. Авторы инициативы также планируют расширить перечень мест, где запрещено курить, и на законодательном уровне запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, сообщает Вести.ru.

Соответствующие предложения содержатся в «Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу».  В качестве обоснования суровых мер в министерстве приводят данные, согласно которым  ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.

Отмечается, что за время активной антитабачной кампании распространенность потребления табака среди взрослых снизилась примерно на 25%.

«Распространенность курения сигарет у детей 13–15 лет снизилась почти в три раза: с 25,4% в 2004 году до 9,3% в 2015 году», — пояснил официальный представитель Минздрава РФ.