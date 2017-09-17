Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/world-society/v_kurgane_opjat_remontirujut_dorogu_kotoruju_sdali_dva_mesjaca_nazad/

В Кургане опять ремонтируют дорогу, которую сдали два месяца назад

Общество   105

В Кургане вновь ремонтируют улицу, которую ремонтировали менее двух месяцев назад. Фото и видео с места происшествия уже распространены в соцсетях. 

Как отмечают жители города, дорога в районе Детского мира была сдана не так давно (около 1,5 месяцев назад). Сейчас же дорогу с армированным покрытием вновь раскопали. 

Куда жаловаться? 

Жителям города стоит обратиться в Прокуратуру с просьбой провести комплексную проверку администрации города. Кроме того, желательно обратиться в Счетную палату РФ с просьбой проверить расходование средств. 

Если Прокуратура не ответит вам в установленные сроки, то вы имеете полное право обратиться в суд или написать жалобу в вышестоящий орган. Если вы обращаетесь в вышестоящий орган, просите провести комплексную выездную проверку. 