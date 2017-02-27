В Красноярском крае люди воссоединили лосиное семейство

Инспекторы Центральносибирского заповедника вернули матери замерзающих лосят.

Общество

Инспекторы Центральносибирского заповедника в Красноярском крае вернули матери-лосихе двух замерзающих лосят, передаёт в понедельник, 27 февраля, ТВК со ссылкой на официальную страницу Российского Минприроды в ФБ.

По данным телеканала, трогательная спасательная операция развернулась в День ащитника Отечества. Во время дежурства на берегу Подкаменной Тунгуски сотрудники отдела охраны заповедника заметили лосиху с двумя детёнышами, которые вошли в широкую реку и поплыли на другой берег.

Лосиха всё больше удалялась от берега, тогда как маленькие лосята не смогли бороться с водной стихией и вернулись на берег. По данным Минприроды, сотрудники заповедника подплыли к лосятам, когда те уже вовсю тряслись от холода после «купания» в реке. Их погрузили в лодку и перевезли на другой берег, поближе к маме-лосихе, которая спряталась в заросли. Детёнышей выпустили на берег и отплыли, чтобы не пугать лосиное семейство.

Видеозапись этого доброго дела также опубликована на странице Минприроды в ФБ.