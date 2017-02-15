В Костроме начался суд над дамой, нанявшей киллера

Женщина решила убрать потерпевшего, чтобы не отвечать за ДТП.

Общество

В Костроме начался судебный процесс над жительницей города, нанявшей киллера на знакомого своего мужа, пишет сайт газеты «Хронометр-Кострома» в среду, 15 февраля, со ссылкой на следственные органы.

По данным издания, первое судебное заседание состоялось в этот же день.

Как сообщает сайт, летом 2016 года 32-летняя гражданка попала в ДТП – будучи нетрезвой, врезалась в машину знакомого своего мужа, находясь в машине в компании других мужчин, своих личных знакомых. Она не хотела, чтобы приятель доложил мужу о проступках супруги, и решила устранить знакомого физически. К тому же в случае удачного убийства ей некому будет платить за порчу авто, рассуждала костромичка.

Роль киллера дама предложила двум своим знакомым. В качестве вознаграждения посулила 100 тысяч рублей и дала 5 тысяч рублей, чтобы купили патроны. Позже ей пришла в голову ещё одна светлая мысль, и женщина «заказала» для комплекта и собственного мужа.

Мужчины испугались участвовать в таком деле. Подробности заказа были переданы полиции. Правоохранительные органы разыграли целый спектакль, чтобы взять женщину с поличным. «Киллер» при встрече предъявил ей фотографию «убитого», щедро политого соевым соусом. В момент, когда женщина рассматривала фото, её взяли.

Первоначально дама не признавала свою вину, но следствие доказало её причастность к найму киллера без добровольного признания.