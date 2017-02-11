В Коми отбирают восемь детей у одинокого отца

Министерство труда республики вступается за нестандартную семью и просит обеспечить её жильём.

Общество

В Республике Коми у одинокого отца хотят отобрать восемь детей. Такое постановление принадлежит комиссии по делам несовершеннолетних города Печоры. Комиссия требует от органов опеки просить в суд о лишении отца родительских прав на всех восьмерых детей, рассказывает портал «Такие дела» со ссылкой на портал «Комиинформ», который, в свою очередь, ссылается на заявление республиканского Министерства труда и социальной защиты.

По данным издания, причиной радикального требования КПДН является скверное состояние жилища большой семьи. Однако в Минтруда считают, что неудобное жильё – не вина, а беда семьи, а виновны в этом власти города Печоры, не обеспечившие их нормальной квартирой.

Издание цитирует слова одного из сотрудников Минтруда Коми о том, что власти Печоры неоднократно обещали предоставить отцу-одиночке с детьми просторное жильё в городе, а дали жилплощадь в посёлке Березовка, чем не решили, а только усугубили проблемы нестандартной семьи.

Берёзовка находится в нескольких десятках километров от города, там нет школы, где бы дети могли учиться, но им будет затруднительно ездить и в город, ибо в Берёзовку не ходят автобусы, и даже железнодорожная станция расположена в пяти километрах оттуда.

Чтобы не лишать детей школы, отец вынужден был остаться в Печорах. В городе у них старое, тесное, неблагоустроенное жилище, ради сохранения прописки детей мужчина оставил им право на жилплощадь в Березовке, хоть семья и не проживает там. Берёзовскими «хоромами» отец и дети не пользуются, а платить за коммунальные услуги по ним обязаны, но не могут. По берёзовской квартире скопился долг порядка 100 тысяч рублей. Так как мужчина сам не платит за тамошнее жильё, коммунальные платежи списываются принудительно с его счёта.

Ситуация с долгом и его принудительным погашением стала «толчком» для инициирования лишения отца родительских прав. При этом в органах опеки отца и его детей характеризуют положительно. Отец добросовестный родитель, имеющий постоянную работу, непьющий, не замеченный в противоправных поступках, а дети нормально учатся в школе и не знакомы с полицией.

Минтруда Коми считает, что невнимательное отношение к проблемам и нуждам многодетной семьи полностью противоречит государственной семейной политике и указам президента России. Ведомство обратилось к органам ЖКХ с тем, чтобы они приостановили взыскание коммунальных долгов с семьи и нашли способ их реструктуризировать. Также они надеются, что муниципалитет в соответствии со своим обещанием предоставит большой семье жилплощадь в Печорах, а не в сельской местности.

Органы опеки и частные лица помогают семье вещами и продовольствием.