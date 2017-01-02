В Китае запретят изделия из кораллов

Власти приняли это решение для того, что обеспечить сохранность коралловых рифов в Южно-Китайском море и улучшить экологическую ситуацию.

Общество

В Китае запретят изделия из кораллов. Власти приняли это решение для того, что обеспечить сохранность коралловых рифов в Южно-Китайском море и улучшить экологическую ситуацию в регионе, передаёт ТАСС.

Запрет на добычу, торговлю, изготовление и транспортировку (в том числе при перевозе в ручной клади и с помощью почты) изделий из кораллов в первую очередь коснётся южной провинции Хайнань, где производят товары подобного рода. Известно, что с 12 января на территории провинции прекратят деятельность все фабрики и мастерские, выпускающие изделия из кораллов.