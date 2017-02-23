В Китае заболевают мутацией птичьего гриппа

Специалисты пока считают новый штамм птичьего гриппа не слишком опасным для человека.

Общество

В Китае зарегистрированы два случая заболевания птичьим гриппом. Причиной стал мутировавший штамм H7N9. Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на РИА Новости, которое, в свою очередь, оперирует данными китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Оба случая «нового» птичьего гриппа имели место в провинции Гуандун, у людей, постоянно контактировавших с птицами. Исследования центра по контролю и профилактике заболеваний показали, что мутация гриппа больше опасна для птиц, чем для человека.

По данным издания, один из китайских больных уже выздоровел, второй пока лечится, но идёт на поправку. За людьми из их окружения наблюдают врачи, но до сего момента не обнаружили признаков того, что близкие больных тоже заразились.