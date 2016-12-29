В Китае установили статую петуха с причёской Трампа

Копию статуи можно купить за 57 долларов.

Общество

В центре города Тайюань китайской провинции Шаньси установили статую петуха с причёской Дональда Трампа. Её изготовили по заказу компании, которой принадлежит один из местных торговых центров, передаёт Лента.ру.

В Сети уже продаются копии статуи, установленной в Тайюане. Миниатюрного хмурого петуха с золотым гребешком можно купить за 57 долларов.