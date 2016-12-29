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http://7info.ru/news/world-society/v_kitae_ustanovili_statuju_petuha_s_prichjoskoj_trampa/

В Китае установили статую петуха с причёской Трампа
Копию статуи можно купить за 57 долларов.

Общество   105

В центре города Тайюань китайской провинции Шаньси установили статую петуха с причёской Дональда Трампа. Её изготовили по заказу компании, которой принадлежит один из местных торговых центров, передаёт Лента.ру.

В Сети уже продаются копии статуи, установленной в Тайюане. Миниатюрного хмурого петуха с золотым гребешком можно купить за 57 долларов.

«По-моему, очень милый и смешной петух. Брови и прическа в точности, как у Трампа. Уверен, что он привлечет массу покупателей», – заявил Вэй Цин, глава одной из компаний, торгующих копиями скульптуры.