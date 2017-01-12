В Китае родные едва не похоронили живого деда

75-летний мужчина успел сдвинуть крышку гроба и таким образом привлечь внимание семьи.

Общество

В Китае родные едва не похоронили живого деда. 75-летний мужчина успел сдвинуть крышку гроба и таким образом привлечь внимание семьи, передаёт Life.

Инцидент произошёл в провинции Сычуань. У пожилого мужчины остановилось сердце. Родные, решив, что дед умер, начали готовиться к похоронам и даже успели положить «почившего» в гроб. Они заметили «странность» во траурной церемонии: крышка гроба постоянно съезжала. Родственники просто её поправляли и даже не задумывались о том, что это может быть неспроста.

В итоге они всё-таки сняли крышку и увидели обессилевшего, но живого деда, который пытался сообщить, что он жив.