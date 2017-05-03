В Китае представлен обновленный кроссовер Haval H8

Стоимость модели с полным приводом в России составляет 1,864 миллиона рублей.

Общество

Представители китайского автопроизводителя «Great Wall» официально продемонстрировали местной публике обновленную версию большого кроссовера Haval H8, пишет NJcar .

Известно, что внедорожник оснащён модернизированным 2,0-литровым турбодвигателем мощностью 251 лошадиных сил, а также дизельным 190-сильным агрегатом. Данные моторы работают в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Новый автомобиль получил измененную решетку радиатора, переработанные бамперы с хромированными вставками, 7-дюймовый LED-дисплей, новый селектор выбора режимов работы трансмиссии, электронный ручной тормоз, а также измененный блок управления климатом.

Отметим, что стоимость кроссовера с полным приводом в России составляет 1,864 миллиона рублей.