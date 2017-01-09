На юго-западе Китая, на реке Хуншуйхэ, завершено строительство туристического аттракциона «плавучая дорога». Он стал самым длинным подобным сооружением в мире, пишет Lenta.
Сообщается, что длина маршрута составляет порядка пятидесяти километров. На прогулку по данному пути у туриста уйдет почти десяти часов. Особенностью сооружения является его зависимость от уровня воды в реке. Оно может как подниматься, так и опускаться.
Объект открыт 1 января, за первые дни 2017 года его посетили более 60 тысяч туристов.