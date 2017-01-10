В Китае нашли гробницу возрастом более 1,4 тысячи лет

Специалисты отмечают, что нашли самую древнюю из всех известных гробниц с фресками.

Общество

В китайской провинции Хунань нашли гробницу возрастом более 1,4 тысячи лет, передаёт ТАСС.

Специалисты отмечают, что нашли самую древнюю из всех известных гробниц с фресками: в усыпальнице есть изображение двух служанок. Эксперт отдела реликвий местного департамента культуры Ло Шенгьянг считает, что эта фреска может внести свой вклад в изучение истории традиционной китайской одежды.

Найденные внутри усыпальницы предметы позволяют предположить, что она относится к эпохе Южных и Северных династий (V-VI вв. н.э.).