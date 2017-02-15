В Карачаево-Черкесии построят систему телескопов, способных заглянуть за пределы Солнечной системы

Ожидается, что работы по созданию телескопов начнутся ближайшей весной.

Общество

В России собираются создать систему телескопов для детального изучения экзопланет, сообщает в среду, 15 февраля, ИА «Народные новости».

Напомним, экзопланетами называют планеты, обращающиеся вокруг звезды, не являющейся Солнцем. Иными словами, речь идёт об оптических устройствах, способных заглянуть за пределы Солнечной системы.

Отечественную систему таких телескопов рассчитывают построить к 2020 году на территории Карачаево-Черкесии, обещает издание. Предположительно система должна состоять из специальных фотометрических телескопов одинакового размера (диаметром примерно 1,5 метра каждый). Работы по их созданию стартуют ближайшей весной. Сооружение надеются закончить за несколько лет.