В Канаде нашли древнейший в мире картофель

Исследователи обнаружили клубни, возраст которых составляет примерно четыре тысячи лет.

Общество

В Канаде нашли древнейший в мире картофель. Исследователи обнаружили клубни, возраст которых составляет примерно четыре тысячи лет, сообщает Svopi.ru.

Древних огород археологи раскопали в специально заболоченном и заниженном месте. По мнению специалистов, это поле аналогично современным рисовым полям.

В руки специалистов попали около 4000 клубней «индийского» картофеля. Такое название он получил из-за южноамериканских индейцев, ведь именно они культивировали его. Там же археологи нашли 150 орудий труда, предназначенных для уборки картофеля.