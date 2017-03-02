В Южной Корее научились «воскрешать» умерших родственников

Разработчики создали приложение, которое позволяет пообщаться и сделать селфи с покойным.

Общество

Группа южнокорейских программистов создала специальное приложение, которое позволяет пообщаться и сделать селфи с умершими родственниками.

Автор проекта Ен Юн Лим рассказал, что пришел к мысли о данной разработке после ухода их жизни его собственной бабушки. Разработчики придумали использовать покойных людей, которые «оживают» с помощью специальной программы. По мнению руководства компании, занимающейся внедрением технологии, их творение не создает искаженное представление об усопшем, а помогает сохранить его образ.