Группа южнокорейских программистов создала специальное приложение, которое позволяет пообщаться и сделать селфи с умершими родственниками.
Автор проекта Ен Юн Лим рассказал, что пришел к мысли о данной разработке после ухода их жизни его собственной бабушки. Разработчики придумали использовать покойных людей, которые «оживают» с помощью специальной программы. По мнению руководства компании, занимающейся внедрением технологии, их творение не создает искаженное представление об усопшем, а помогает сохранить его образ.
Отметим, что в Южной Корее наметился серьезный спрос на данную услугу. Ожидается, что технология будет интегрирована в смартфоны в ближайшем будущем, сообщает АН.