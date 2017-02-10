В Якутии «Полку Добра» восприняли как халяву

Продукты с полки бесплатной раздачи исчезли за два часа, но взяли их не малоимущие.

Общество

В Якутске владелица склада оптовой базы Ольга Николаева, индивидуальный предприниматель, опробовала в действии гуманитарную акцию «Полка добра». Суть акции была в том, что с определённого стенда малоимущие – старики, инвалиды, многодетные матери – могут взять продукты бесплатно.

О том, что вышло из благой затеи предпринимательницы, пишет «YAKUTIA.INFO» и передаёт «ЯкутскТВ».

Как можно догадаться, проект помощи социально незащищённым гражданам был воспринят народом как «халява», и в магазин, где установили «Полку добра», рванули желающие бесплатных продуктов.

Издания цитируют слова Ольги Николаевой: «К нам с утра стали заходить хорошо одетые, прекрасно выглядящие люди и забирать продукты с полки. Кто-то пришел с рюкзаком. Дама в новенькой норковой шубе цвета графит заходила дважды. В первый раз смела все продукты, через час заглянула еще».

Молодые, на вид благополучные люди стали привозить в магазин стареньких родителей за даровыми продуктами, вместо того, чтобы купить им то же самое за свои деньги.

Когда полка опустела, «халявщики» стали выдвигать продавцам и владелице магазина претензии, называть акцию мошенничеством и прочими нелицеприятными словами.

По идее Николаевой, более состоятельные горожане могли бы оставить на полке продукты для более бедных. Этого не происходит, пополняет стенд бесплатными товарами только предпринимательница, оговариваясь, что она не миллиардер, а владелица небольшого бизнеса, не позволяющего накормить всех голодных.

Несмотря на все эти издержки, Ольга Николаева не намерена прекращать акцию «Полка добра».