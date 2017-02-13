В Ижевске разыграли годовой запас пельменей

Это главная традиция ежегодного праздника «Всемирный день пельменя».

Общество

В минувшие выходные в Ижевске состоялись торжества «Всемирного дня пельменя», сообщает портал «Сусанин.про». По данным ииздания, это ежегодный гастрономический праздник.

Мероприятия, посвящённые пельменям, были сосредоточены на Центральной площади удмуртской столицы. Среди них было состязание «Самое большое количество съеденных пельменей в одном месте», спортивные игры пельменный керлинг, пельняньтон и прочие со снарядами, изготовленными в форме пельменей, чемпионат по лепке пельменей.

«Гвоздь» программы – как всегда, розыгрыш «Годового запаса пельменей».