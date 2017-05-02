Команда специалистов испанской пивоваренной компании «Cervezas Enigma» презентовала местной публики «пивное» мороженное, которое обладает послевкусием хмельного напитка. Продукт будет продаваться под названием «Enigma Origen», пишет Актуальные Новости.
По словам авторов оригинальной идеи, данный десерт создается лишь из качественного и натурального сырья без использования консервантов и красителей. При этом он имеет янтарный цвет и сочетает в себе вкус шоколада, кофе и сладкой карамели.
Отметим, что данное лакомство будет продаваться в некоторых испанских ресторанах.