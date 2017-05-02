В Испании изобретено пивное мороженое

Десерт имеет янтарный цвет и сочетает в себе вкус шоколада, кофе и сладкой карамели.

Общество

Команда специалистов испанской пивоваренной компании «Cervezas Enigma» презентовала местной публики «пивное» мороженное, которое обладает послевкусием хмельного напитка. Продукт будет продаваться под названием «Enigma Origen», пишет Актуальные Новости .

По словам авторов оригинальной идеи, данный десерт создается лишь из качественного и натурального сырья без использования консервантов и красителей. При этом он имеет янтарный цвет и сочетает в себе вкус шоколада, кофе и сладкой карамели.

Отметим, что данное лакомство будет продаваться в некоторых испанских ресторанах.