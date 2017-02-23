В иранской пустыне найдены метеориты – ровесники Солнечной системы

Учёные считают, что сохраниться космическим камням помог засушливый климат пустыни.

Общество

В пустыне Деште-Лут в Иране геологи, проводившие работы, отыскали каменные осколки, по структуре похожие на метеориты. Так показала экспертиза.

О находке в Иране образцов внеземной материи информирует «Вечерняя Москва».

Геологи полагают, что этим камням может быть примерно 4,5 миллиарда лет. Если предположение верно, то они ровесники Солнечной системы. По мнению учёных, эти камни могли быть осколками метеоритов, чей поток пронизывал Солнечную систему в незапамятные времена её формирования в нынешнем виде.

Учёные думают, что хорошо сохраниться космическим камням помог засушливый климат пустыни. Их обнаружено довольно много: общий вес сенсации - 13 килограмм.