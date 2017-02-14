В интернете запустили «антивалентинки»

Ими можно испортить настроение бывшим возлюбленным.

Общество

В интернете к 14 февраля запустили сервис Antivalentine, разработанный онлайн-кинотеатром ShowJet, передаёт «Лента.ру» в Валентинов день.

Новый сервис способен рисовать красочные открытки для бывших возлюбленных, пишет издание. Оно приводит объяснения разработчиков «антивалентинок», что такая возможность создана в противовес слащавым традициям празднования Дня всех влюблённых. Картинки предлагаются довольно жестокие.

Чтобы сделать именную антивалентинку, пользователю нужно лишь ввести имя и пол покинутого возлюбленного. Сервис выберет к нему кадры из фильмов и креативное поздравление (см. фото), способное подпортить настроение бывшему или бывшей. Лидируют по части «цитирования», по сведениям издания, «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мистер Бин» и «Утопия».