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http://7info.ru/news/world-society/v_internete_zapustili_antivalentinki/

В интернете запустили «антивалентинки»
Ими можно испортить настроение бывшим возлюбленным.

Общество   102

В интернете к 14 февраля запустили сервис Antivalentine, разработанный онлайн-кинотеатром ShowJet, передаёт «Лента.ру» в Валентинов день.

Новый сервис способен рисовать красочные открытки для бывших возлюбленных, пишет издание. Оно приводит объяснения разработчиков «антивалентинок», что такая возможность создана в противовес слащавым традициям празднования Дня всех влюблённых. Картинки предлагаются довольно жестокие.

Чтобы сделать именную антивалентинку, пользователю нужно лишь ввести имя и пол покинутого возлюбленного. Сервис выберет к нему кадры из фильмов и креативное поздравление (см. фото), способное подпортить настроение бывшему или бывшей. Лидируют по части «цитирования», по сведениям издания, «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мистер Бин» и «Утопия». 