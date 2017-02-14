В интернете запустили «антивалентинки»
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Ими можно испортить настроение бывшим возлюбленным.
В интернете к 14 февраля запустили сервис Antivalentine, разработанный онлайн-кинотеатром ShowJet,
Новый сервис способен рисовать красочные открытки для бывших возлюбленных, пишет издание. Оно приводит объяснения разработчиков «антивалентинок», что такая возможность создана в противовес слащавым традициям празднования Дня всех влюблённых. Картинки предлагаются довольно жестокие.
Чтобы сделать именную антивалентинку, пользователю нужно лишь ввести имя и пол покинутого возлюбленного. Сервис выберет к нему кадры из фильмов и креативное поздравление (см. фото), способное подпортить настроение бывшему или бывшей. Лидируют по части «цитирования», по сведениям издания, «Игра престолов», «Острые козырьки», «Мистер Бин» и «Утопия».