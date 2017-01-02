http://7info.ru/news/world-society/v_indii_iz-za_denezhnoj_reformy_za_dvoe_sutok_skupili_4_tonny_zolota/
В Индии из-за денежной реформы за двое суток скупили 4 тонны золота
Общество 96
В Индии почти за 48 часов скупили 4 тонны золота. Причина этого – денежная реформа, передаёт
Life.
В Индии из-за денежной реформы за двое суток скупили 4 тонны золота
Общество 96
В штате Гоа отменили наличные деньги.
В Индии почти за 48 часов скупили 4 тонны золота. Причина этого – денежная реформа, передаёт
Жители начали скупать золото после того, власти объявили об отмене наличных денег в штате Гоа с 31 декабря 2016 года. Власти надеются, что это позволит сократить количество карманников в Гоа.
Отмечается, что Гоа станет первым в Индии штатом, перешедшим на безналичный расчёт.