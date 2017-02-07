В хабаровском детсаду ребят накормили кашей с насекомыми

Проверку детского сада следственные органы устроили по жалобам родителей после публикаций в СМИ.

Общество

Родители ребятишек, посещающих один из детских садиков Хабаровска, пожаловались в прессу на скверные продукты, которыми кормят детей. В качестве самого яркого примера фигурировала каша с жуками.

В СМИ города появились материалы о каше с насекомыми, и в ответ на них была организована проверка сада, пишет во вторник, 7 февраля, сайт «Новости СК РФ».

К следственным органам присоединились Россельхознадзор и Роспотребнадзор Хабаровского края. Ведомства выясняют, как могли жуки оказаться в крупе, предназначенной для питания малышей, и в готовой каше.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, информирует СК РФ.