В Финляндии Valio оштрафовали на 70 млн евро за снижение стоимости молока

Крупнейшая компания по производству молока в 2010–2012 годах продавала свой продукт по слишком низким ценам.

Общество

В Финляндии Valio оштрафовали на 70 миллионов евро за снижение стоимости молока. Крупнейшая компания по производству молока нарушила правила конкуренции на рынке, передаёт Life.

Высший административный суд Финляндии обязал Valio выплатить штраф за то, что компания воспользовалась своим положением на рынке и в 2010–2012 годах продавала молоко по слишком низким ценам.

Стоит отметить, что Valio является основным финским экспортёром молочных товаров в Россию.