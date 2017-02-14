В Екатеринбурге слушается дело об убийстве охранниками магазина покупателя

Суд начался 13 февраля в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга, продолжится в пятницу, 17 февраля.

Общество

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга в понедельник, 13 февраля, начался суд по уголовному делу ЧОП «Цезарь-Сателлит», сотрудники которого до смерти забили покупателя магазина на Уралмаше. Отвечает по суду за происшедшее Александр Кузнечихин, начальник ЧОП.

Трагическое происшествие, последствием которого стала смерть 46-летнего Данила Тюлькина наа больничной койке, имело место ровно год назад, в феврале 2016.

О «применении силы» к покупателям мини-маркета и о судебном процессе пишет «URA.RU».

По данным издания, двух мужчин в супермаркете обвинили в воровстве, и сотрудники ЧОПа начали их избивать сперва прилюдно, затем, якобы по совету приехавшей полиции, в подсобке.

Избитый Данил Тюлькин дал показания участковому уполномоченному. По этим показаниям, он положил шоколадку в карман и на кассе оплатил её после напоминания кассира. При этом у него из руки выскользнула и разбилась об пол бутылка пива. Мужчина вызвался убрать осколки, и в это время к нему подошли два или три охранника и начали колотить. Его телом разбили витрину и за разбитую витрину стали угрожать убийством. Также он сообщил полиции, что его друга, ждавшего на улице, затащили в магазин и избили «до кучи». Товарищ Тюлькина по несчастью Павел Борисов добавил, что экзекуцией командовала какая-то женщина, возможно, управляющая магазином.

Полиция, по словам потерпевшего, не препятствовала избиению. Избитых мужчин отвезли в больницу, но не за помощью, а за разрешением держать их в камере, и затем доставили в отделение полиции, где стали составлять административный материал. Однако Тюлькин чувствовал себя очень плохо и требовал «скорую». Приехавшая врач велела срочно везти потерпевшего в больницу, но там, по словам матери, к нему никто не подходил, и он на такси приехал домой. «Вернулся» в больницу Тюлькин спустя несколько дней, когда его состояние совсем ухудшилось. В ночь на 21 февраля он скончался.

Показания Тюлькина легли в основу уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (причинение тяжких телесных повреждений группой лиц). С помощью Борисова был опознан Александр Кузнечихин, наносивший удары покупателю. На скамье подсудимых он сидит один, несмотря на «групповую» статью.

В магазине заявили, что данный ЧОП даже не обслуживает торговую точку, они приехали на вызов вместо охранного агентства, с которым у минимаркета договор. Большинство организаций, имеющих отношение к этой истории, стараются дистанцироваться от неё, пишет агентство. Адвокат подсудимого старается «усилить» вину погибшего.

Судебное заседание продолжится в пятницу, 17 февраля, после чего суд уйдет на вынесение приговора.