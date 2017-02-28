В Екатеринбурге клиентка изобличила массажистку-воровку

Уловку, на которую попалась нечистая на руку мастерица, подсказал пострадавшей участковый.

Общество

Жительница Екатеринбурга «ославила» с помощью видео массажистку, заподозренную в краже денег. Видеосюжет подтвердил, что мастерица во время сеансов «прикладывала руки» не только к спине пациентки, но и к её кошельку.

Историю изобличения воровки рассказывает и показывает на видео новостной портал «Е1.ru» во вторник, 28 февраля.

По данным издания, екатеринбурженка Элен Асаева, а также многие её близкие, посещали массажистку, принимавшую людей частным образом на квартире. Один из родственников Элен заметил, что у него после массажа пропали две тысячных купюры из карманов джинсов.

Но женщина отказывалась верить в нечестность мастерицы. Пока… на одном из сеансов не оказалась в подозрительной ситуации. Массажистка велела ей лежать лицом вниз и не двигаться, а сама пошла мыть руки. Но сквозь шум спускаемой воды Элен уловила клацанье замка своей сумки и, несмотря на приказание лежать неподвижно, ухитрилась посмотреть в ту сторону. Сумки на месте действительно не оказалось, а по выходе от массажистки пациентка не досчиталась в кошельке тысячи рублей.

Клиентка массажистки не подняла панику сразу, а поговорила с ещё одной посетительницей мастерицы. У той тоже под шум воды «утянули» 100 рублей.

Тогда Элен описала происходящее полиции, но там ей посоветовали обратиться к участковому. Уполномоченный и дама разработали план, как поймать воровку «на живца».

На один из сеансов Элен пришла, оставив включённой камеру на сотовом телефоне, который лежал на дне сумки. Уловка сработала: уложив клиентку, как обычно, лицом вниз, мастер полезла в её сумку. На видео отчётливо просматривается, как она заглядывает в сумку, ищет кошелёк. Пропало у Элен 400 рублей.

Всего массажистка «позаимствовала» у женщины 1700 рублей.

Элен разместила видео в социальных сетях. Это крайне не понравилось воровке. Она засыпала женщину СМС с извинениями и мольбами удалить видео, а заодно прислала ей на карту 400 рублей. Но пострадавшая от нечистоплотной массажистки клиентка не стала удалять видео – во-первых, потому, что ей вернули не всё похищенное, а во-вторых, чтобы предостеречь других пациентов.