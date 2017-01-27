В Дании появилась должность «цифрового посла»

Основной задачей специалиста является ведение сотрудничества с крупными зарубежными IT-компаниями.

Общество

Руководитель МИД Дании Андерс Самуэльсен рассказал о создании во внешнеполитическом ведомстве страны должности «цифрового посла», пишет Газета.ru .

По словам дипломата, основной задачей специалиста будет ведение сотрудничества с крупными зарубежными IT-компаниями. При этом целью «цифрового посла» будет сделать Данию привлекательной для партнеров со всего мира.

Самэульсен отметил, что интернет-корпорации становятся новыми нациями, а их рыночные стоимости приближаются к размерам крупнейших экономик отдельно взятых государств. Стремление к взаимодействию с ними и побудило датское руководство к созданию экспериментальной должности.