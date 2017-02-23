В Бресте выпустили к 23 февраля необычные консервы

3 тысячи новинок раскупили за первый день продаж.

Общество

В Бресте выпустили к 23 февраля необычные консервы. Как сообщает белорусский портал TUT.BY , Брестский чулочный комбинат упаковал в консервные банки мужские носки.

Обёртка «консервов» выдержана в стиле милитари и называется «Брестские мужские носки».

Серия трикотажной новинки лимитирована количеством в 3 тысячи штук и приурочена ко Дню защитника Отечества.

Впрочем, сотрудники предприятия объясняют, что это был не просто маркетинговый ход и поздравление мужчин с праздником, но и практичный подход к упаковке товара. Консервная банка сохранит носки сухими и тёплыми в любую погоду, а когда сами носки будут сношены, банку ещё можно использовать в хозяйстве.

Перед праздником новые «консервы» вызывают ажиотаж. По данным издания, в некоторых фирменных магазинах чулочного комбината дамы «смели» товар в первый же день продаж.