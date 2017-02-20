В ближайшие 10 лет на Земле сильно похолодает – учёные

По их мнению, связано это с изменением активности Солнца.

Общество

Исследователи из британского Университета Нортумбрии считают, что глобальное потепление, о котором много говорилось в последнее время, Земле не грозит, наоборот, в ближайшие 10-15 лет начнётся ледниковый период. Об этом сообщает Правда.ру.

Такое заявление они сделали после анализа активности Солнца. По подсчётам учёных, в период с 2022 по 2040 год процессы внутри звезды будут нейтрализовать друг друга, в результате чего произойдёт падение солнечной активности. Они называют это событие «минимумом Маундера». Из-за этого и произойдёт похолодание.

Ранее учёный также сообщали, что температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира, сказавшись по-разному на разных странах. В России, по прогнозам, урожаи будут только расти, также как в Канаде и Северной Европе.