В ближайшие 10 лет на Земле сильно похолодает – учёные
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По их мнению, связано это с изменением активности Солнца.
Исследователи из британского Университета Нортумбрии считают, что глобальное потепление, о котором много говорилось в последнее время, Земле не грозит, наоборот, в ближайшие 10-15 лет начнётся ледниковый период. Об этом сообщает
Такое заявление они сделали после анализа активности Солнца. По подсчётам учёных, в период с 2022 по 2040 год процессы внутри звезды будут нейтрализовать друг друга, в результате чего произойдёт падение солнечной активности. Они называют это событие «минимумом Маундера». Из-за этого и произойдёт похолодание.
Ранее учёный также сообщали, что температурные колебания могут полностью изменить экономическую картину мира, сказавшись по-разному на разных странах. В России, по прогнозам, урожаи будут только расти, также как в Канаде и Северной Европе.