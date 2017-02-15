В ближайшем десятилетии Землю ждёт глобальное потепление и глобальный голод

Об этом предупреждают климатологи из британского университета Лидса.

Общество

Уже в ближайшем десятилетии Землю ждёт глобальное потепление и глобальный голод, предупреждают климатологи из британского университета Лидса. Об апокалиптическом предсказании британских учёных пишет ИА «Народные новости» в среду, 15 февраля.

Климатологов насторожило ухудшение урожайности африканской кукурузы, пишет издание. По мнению учёных, глобальное потепление может вызвать на Земле сильную засуху, а с нею и всеобщий дефицит еды.

Пробная «модель» глобального потепления и его влияния на рост африканской кукурузы была изучена климатологами. Учёные сделали вывод, что при потеплении падают темпы роста злака и уменьшается его биомасса. Африканская кукуруза была взята для исследования как одна из ключевых культур в мире.

По прогнозам специалистов, к следующему году упадет урожайность кукурузы, а 12 лет спустя её сорта, существующие сегодня на планете, не вынесут изменяющихся природных условий. А к 2030 году в Африке может наступить продовольственный кризис.

Чтобы голод не стал всемирным, естествоиспытатели предлагают уже сейчас начинать культивировать приспособленные к засухе сорта кукурузы.