В ближайшем десятилетии Землю ждёт глобальное потепление и глобальный голод
Общество 13
Об этом предупреждают климатологи из британского университета Лидса.
Уже в ближайшем десятилетии Землю ждёт глобальное потепление и глобальный голод, предупреждают климатологи из британского университета Лидса. Об апокалиптическом предсказании британских учёных
Климатологов насторожило ухудшение урожайности африканской кукурузы, пишет издание. По мнению учёных, глобальное потепление может вызвать на Земле сильную засуху, а с нею и всеобщий дефицит еды.
Пробная «модель» глобального потепления и его влияния на рост африканской кукурузы была изучена климатологами. Учёные сделали вывод, что при потеплении падают темпы роста злака и уменьшается его биомасса. Африканская кукуруза была взята для исследования как одна из ключевых культур в мире.
По прогнозам специалистов, к следующему году упадет урожайность кукурузы, а 12 лет спустя её сорта, существующие сегодня на планете, не вынесут изменяющихся природных условий. А к 2030 году в Африке может наступить продовольственный кризис.
Чтобы голод не стал всемирным, естествоиспытатели предлагают уже сейчас начинать культивировать приспособленные к засухе сорта кукурузы.