В Белгороде женщина прикурила от церковной свечи и будет отвечать по суду

Это первое в Белгородской области дело об оскорблении религиозных чувств верующих.

Общество

В Белгороде возбуждено уголовное дело против 21-летней жительницы города, совершившей оскорбление религиозных чувств верующих, сообщает в пятницу, 3 февраля, СК РФ.

Поступок, вызвавший общественный резонанс, имел место в мае 2016 года, но обратили на него внимание только сейчас. Минувшей весной подозреваемая разместила на своей странице в соцсети фото, на которых она прикуривает сигарету от церковной свечки.

Девушке инкриминируют ч.1 ст. 148 УК РФ – публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления чувств верующих. Уголовное дело расследуется.

По информации СМИ, это первое в Белгородской области дело об оскорблении религиозных чувств верующих.