http://7info.ru/news/world-society/v_antarktide_najdeny_mertvye_ozera/
В Антарктиде найдены мертвые озера
Общество 181
Группа западных специалистов обнаружила скрытую во льдах Антарктиды как минимум четыре обмельчавших озера, которые находятся в связи друг с другом, пишет
PT .
В Антарктиде найдены мертвые озера
Общество 181
Они находятся под шельфовым ледником «Туэйтс» в западной части материка.
Группа западных специалистов обнаружила скрытую во льдах Антарктиды как минимум четыре обмельчавших озера, которые находятся в связи друг с другом, пишет
По словам ученых, так называемые «мертвые» озера находятся в районе моря Амундсена, под шельфовым ледником «Туэйтс» в западной части материка.
Сообщается, что в 2013 и 2014 годах вода из подледниковых озер просочилась в Мировой океан, что было вызвано таянием ледника из-за глобального потепления. Это несколько повысило уровень воды.
По оценкам экспертов, через несколько сотен лет «Туэйтс» полностью растворится в океане, чем еще в большей степени поднимет уровень воды.