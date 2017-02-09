В Антарктиде найдены мертвые озера

Они находятся под шельфовым ледником «Туэйтс» в западной части материка.

Общество

Группа западных специалистов обнаружила скрытую во льдах Антарктиды как минимум четыре обмельчавших озера, которые находятся в связи друг с другом, пишет PT .

По словам ученых, так называемые «мертвые» озера находятся в районе моря Амундсена, под шельфовым ледником «Туэйтс» в западной части материка.

Сообщается, что в 2013 и 2014 годах вода из подледниковых озер просочилась в Мировой океан, что было вызвано таянием ледника из-за глобального потепления. Это несколько повысило уровень воды.

По оценкам экспертов, через несколько сотен лет «Туэйтс» полностью растворится в океане, чем еще в большей степени поднимет уровень воды.