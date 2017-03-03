В Англии продали с аукциона историческую плесень

Неожиданный лот стоил 15 тысяч долларов.

Общество

В Англии продали с аукциона 90-летнюю историческую плесень, пишет портал «Новости Казахстана» со ссылкой на сайт Британского аукционного дома Bonhams.

Плесень «потянула» на 11 875 фунтов стерлингов или больше 14,6 тысяч долларов, сообщает издание.

Баснословную сумму за эдакую, по сути, гадость запросили потому, что якобы это та самая плесень, из которой великий Александр Флеминг впервые в истории выделил пенициллин. По крайней мере, к банке, содержащей плесень, прикреплена бумага с пояснением именно такого содержания, свидетельствует пресса.

Конечно, за без малого столетие плесень немного засохла.

Ценитель эксклюзивного раритета остался неизвестным СМИ.