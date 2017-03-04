В Америке найден простейший способ сохранить молодость

Команда учёных из Гарварда открыла этот способ в ходе обширного исследования.

Общество

Американские учёные обнаружили самый простой способ сохранить молодость, пишет ИА «Народные новости» в субботу, 4 марта.

Команда учёных из Гарварда провела обширное исследование в интересах прекрасной половины человечества. Они убедились в том, что старение женского организма «обеспечивают» не только гены, но и образ жизни. Хотя и генетическую предопределённость нельзя сбрасывать со счетов: есть семьи, в которых женщины стареют, в том числе с виду, раньше, чем другие дамы.

Поэтому, считают американские учёные, женщинам проще не искать «рецепт вечной молодости», а прислушаться к элементарным советам.

Надолго «законсервировать» молодое сознание и тело поможет правильный образ жизни. Нужно не употреблять вредной пищи, заниматься спортом, позволять себе не менее семи часов сна в сутки и пользоваться солнцезащитными кремами при ярком солнце.