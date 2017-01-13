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http://7info.ru/news/world-society/ukrainskaja_armija_provela_ocherednye_uchenija_vblizi_kryma/

Украинская армия провела очередные учения вблизи Крыма
Непосредственное участие в них приняли подразделения ПВО Вооружённых сил Украины.

Общество   253

Вооружённые силы Украины организовали военные учения, в ходе которых были применены имитационные цели в Херсонской области, граничащей с Крымом, пишет ТАСС .

Сообщается, что непосредственное участие приняли подразделения ПВО украинской армии. В ходе учений был отработан ряд упражнений, включая маневры с применением ракет разной дальности.

Напомним, что предыдущие военные учения были проведены 1 декабря над акваторией Черного моря.