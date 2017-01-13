Украинская армия провела очередные учения вблизи Крыма

Непосредственное участие в них приняли подразделения ПВО Вооружённых сил Украины.

Общество

Вооружённые силы Украины организовали военные учения, в ходе которых были применены имитационные цели в Херсонской области, граничащей с Крымом, пишет ТАСС .

Сообщается, что непосредственное участие приняли подразделения ПВО украинской армии. В ходе учений был отработан ряд упражнений, включая маневры с применением ракет разной дальности.

Напомним, что предыдущие военные учения были проведены 1 декабря над акваторией Черного моря.