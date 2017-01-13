http://7info.ru/news/world-society/ukrainskaja_armija_provela_ocherednye_uchenija_vblizi_kryma/
Украинская армия провела очередные учения вблизи Крыма
Общество 253
Вооружённые силы Украины организовали военные учения, в ходе которых были применены имитационные цели в Херсонской области, граничащей с Крымом, пишет
ТАСС .
Украинская армия провела очередные учения вблизи Крыма
Общество 253
Непосредственное участие в них приняли подразделения ПВО Вооружённых сил Украины.
Вооружённые силы Украины организовали военные учения, в ходе которых были применены имитационные цели в Херсонской области, граничащей с Крымом, пишет
Сообщается, что непосредственное участие приняли подразделения ПВО украинской армии. В ходе учений был отработан ряд упражнений, включая маневры с применением ракет разной дальности.
Напомним, что предыдущие военные учения были проведены 1 декабря над акваторией Черного моря.