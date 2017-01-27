Украина хочет отменить празднование Дня Победы

Согласно инициативе жителям Украины следует праздновать лишь де дни, которые стали переломными для государства.

Общество

Украинский общественный деятель Владимир Вятрович выступил с инициативой отменить празднование некоторых государственных праздников, включая День Победы, 8 Марта и 1 Мая, пишет LIFE .

Сообщается, что автор инициативы предложил жителям Украины праздновать лишь де дни, которые стали переломными для государства. К таким он относит День независимости и День Конституции. Таким образом, под запрет могут попасть так называемые «советские праздники».

Напомним, что с 2014 года по указу президента Украины Петра Порошенко День защитника Отечества стал Днём защитника Украины и отмечается теперь 14 октября.