Украина: Бандера должен быть перезахоронен на родине

По словам украинского политика, он является героем Украины, внесшим неоценимый вклад в независимость государства.

Общество

Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омельян заявил в своем «Facebook», что прах великих украинских националистов следует перевезти из-за границы и захоронить в Киеве. Среди наиболее значимых личностей он отметил Бандеру, Шухевича, Коновальца и Петлюру, пишет L!FE.ru .

По словам политика, они являются героями Украины, внесшими неоценимый вклад в независимость государства. Именно поэтому их останки должны быть доставлены на законную родину и перезахоронены.

Отметим, что подобное высказывание было сделано в ответ на акцию вандализма на могиле украинского писателя Александра Олеся в Праге.