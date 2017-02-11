Учёные выяснили вредность чая с молоком

Молоко – продукт, который ни с чем нельзя смешивать, заявляют медики.

Общество

Группа учёных из Европы доказала, что чай с молоком вреден для здоровья, пишут «Народные новости» в субботу, 11 февраля.

По данным издания, учёные заявили, что молоко и чай совершенно не совместимые продукты, потому их смесь губительна для желудка. Медики считают, что молоко в принципе продукт, который ни с чем нельзя смешивать.

Сочетание чая и молока генерирует проблемы желудка, желудочно-кишечного тракта и органов выделения, предупреждают врачи. Желудку трудно переварить чай с молоком, тем более – сгущённым молоком. В почках этот напиток образует песок, а в особо тяжёлых случаях – камни.

Учёные видят в проблеме чая с молоком хороший повод вновь поднять вопрос о пропаганде раздельного питания, в особенности в части употребления молочных продуктов.

Дискуссию свежее утверждение докторов вызвало в Англии, где употребление чая с молоком стало традицией и важной составляющей культуры.