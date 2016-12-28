Учёные выяснили, почему киты выпрыгивают из воды

Исследователи наблюдали за китами при помощи меток и акустического монитора.

Общество

Учёные из Квинcлендского университета из Австралии выяснили, почему киты выпрыгивают из воды. По словам биологов, так они общаются друг с другом, сообщает Svopi.ru.

Исследователи наблюдали за китами при помощи меток и акустического монитора. Как оказалось, самые большие млекопитающие начинают шуметь и прыгать в нескольких случаях: когда другая группа китов находится от них на далёком расстоянии или же когда происходит изменение в группе.

Отмечается, что горбатые киты не образуют постоянных сообществ. Стабильные отношения возникают только у матери и её детёныша. Раньше горбачи были объектом китобойного промысла и нещадно уничтожались. Сейчас они встречаются по всей акватории Мирового океана.