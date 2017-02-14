Учёные выяснили, каких мужчин предпочитают женщины в кризис

Исследование в течение нескольких лет проводили учёные из афинского института андрологии.

Общество

Во время экономического кризиса женщины меняют любовные предпочтения, выбирая вместо романтики надёжных партнёров. Таковы данные исследования учёных из афинского института андрологии, сообщает РИА Новости.

Исследователи проводили изучение поведения 600 женщин в возрасте от 25 до 45 лет, живущих в пригородах Афин. Все испытуемые имели среднее или высшее образование, доход до тысячи или более 2 тысяч евро. Исследования проводились в три этапа в 2008, 2013 и 2016 годах.

Было установлено, что для женщин с доходом выше 2 тысяч евро главным были сексуальные отношения, тогда как испытуемые с более меньшим доходом предпочитали надёжных партнёр, пусть даже и в ущерб своей сексуальной жизни.

После нескольких лет кризиса для греческих женщин стала более важна надёжность партнёра, и они перестали ждать принцев на белом коне.