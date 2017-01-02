Учёные выяснили, что морепродукты защищают женщин от глухоты

По словам специалистов, представительницам прекрасного пола нужно регулярно употреблять рыбу и морепродукты.

Общество

Учёные выяснили, что морепродукты защищают женщин от глухоты. По словам специалистов, представительницам прекрасного пола нужно регулярно употреблять рыбу, сообщает Svopi.ru.

Исследование показало, что женщины, дважды в неделю включающие в свой рацион морепродукты, на 20% снижают риск потери слуха. Учёные объяснили, что содержащиеся в рыбе белок и полинасыщенные жиры благоприятно влияют на активную работу мозга, а фосфор укрепляет нервную систему. Кроме того, омега 6 понижает уровень холестерина.