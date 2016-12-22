Учёные выяснили, что человеческий мозг развивается до 30 лет

Исследователи утверждают, что развитие областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и оценку рисков, начинает замедляться только после 30 лет.

Общество

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что человеческий мозг развивается до 30 лет. По словам специалистов, именно поэтому людям в зрелом возрасте тяжелее решиться на брак или научиться водить машину, сообщает РосБалт.

Исследователи утверждают, что развитие областей мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и оценку рисков, начинает замедляться только после 30 лет. По словам учёных, основными изменениями, происходящими в мозге с подросткового возраста до 20-30 лет, являются утолщение белого вещества и истончение серого вещества. Последнее позволяет мозгу работать эффективнее.