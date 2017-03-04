Учёные: в ходе беременности возможно ещё одно зачатие

Подобное явление называется суперфетацией.

Общество

Научное сообщество установило, что в ходе уже наступившей беременности возможно ещё одно зачатие. Об этом пишет ИА «Народные новости» в субботу, 4 марта.

Учёные сделали вывод, что женщина способна повторно проходить через овуляцию во время беременности, следовательно, повторно забеременеть и вынашивать параллельно два плода, зачатые в разное время.

Такое явление медики называют суперфетацией. Правда, встречается оно весьма редко. Прецедентов во всей истории человечества известно всего десяток.

Издание пишет о паре из Америки, которые умудрились зачать второго ребёнка во время первой беременности. Мать рожала с помощью кесарева сечения, и оба младенца остались живы.