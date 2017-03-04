http://7info.ru/news/world-society/uchjonye_v_hode_beremennosti_vozmozhno_eschjo_odno_zachatie/
Учёные: в ходе беременности возможно ещё одно зачатие
Общество 105
Научное сообщество установило, что в ходе уже наступившей беременности возможно ещё одно зачатие. Об этом
пишет ИА «Народные новости» в субботу, 4 марта.
Учёные: в ходе беременности возможно ещё одно зачатие
Общество 105
Подобное явление называется суперфетацией.
Научное сообщество установило, что в ходе уже наступившей беременности возможно ещё одно зачатие. Об этом
Учёные сделали вывод, что женщина способна повторно проходить через овуляцию во время беременности, следовательно, повторно забеременеть и вынашивать параллельно два плода, зачатые в разное время.
Такое явление медики называют суперфетацией. Правда, встречается оно весьма редко. Прецедентов во всей истории человечества известно всего десяток.
Издание пишет о паре из Америки, которые умудрились зачать второго ребёнка во время первой беременности. Мать рожала с помощью кесарева сечения, и оба младенца остались живы.